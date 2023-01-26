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الكويت: عدوان الاحتلال على جنين انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية

الكويت: عدوان الاحتلال على جنين انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة الكويت "العدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء".

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، اليوم الخميس، أن "هذا العدوان يعّد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وحذرت من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

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