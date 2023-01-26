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شؤون فلسطينية

مجدلاني يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مجدلاني يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
جانب من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وفد دولة فلسطين المشارك بأعمال الدورة الثانية والأربعين، والحدث الجانبي حول العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح أعمال الدورة رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم المسند.

وأكد مجدلاني التزام دولة فلسطين بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيلاء أهمية قصوى للنهوض بقطاع الإعاقة، كما أكد أهمية التعاون في هذا المجال بين الدول والمنظمات ذات الصلة.

واستعرض مدى التطور والنقلة النوعية في عمل الوزارة في مجال الفقر متعدد الأبعاد والسجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة ونظام التحويل الوطني، والجهود المبذولة في مجال الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، والتي سيتم إطلاقها الشهر المقبل. ودعا مجدلاني إلى تفعيل العمل العربي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتبادل التجارب والخبرات، مبديا استعداد دولة فلسطين لنقل تجربتها في مجال الفقر متعدد الأبعاد وحماية النساء.

وأقر المجلس عضوية فلسطين الدائمة بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة المبلغ المرصود للمؤتمر، واتخذ قرارا بدعم تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد.


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