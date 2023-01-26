الفصائل بغزة تنظم وقفة غاضبة تضامنًا مع مخيم جنين

ووجه العطار التحية لأرواح الشهداء الذين استشهدوا اليوم وبذلوا دماءهم من أجل فلسطين، ولشعبنا الفلسطيني في الضفة، وفي أراضي الـ 48، وفي الشتات، وفي كل أماكن تواجده.









رام الله - دنيا الوطننظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في المحافظة الوسطى، مساء الخميس، وقفة تضامنية غاضبة انطلقت في مخيم النصيرات، تضامنًا مع أهالي مخيم جنين الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح.وشارك في الوقفة ممثلون عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في المحافظة، مرددين هتافات تنديداً بالغطرسة الصهيونية بحق شعبنا في الضفة عموماً وفي مخيم جنين على وجه الخصوص، لتصل هذه الهتافات إلى الثائرين لتشد على أياديهم الضاغطة على الزناد في وجه الاحتلال وأعوانه.وفي كلمةٍ لفصائل العمل الوطني والإسلامي ألقاها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. عبد الجواد العطار قال فيها: "إننا نخرج اليوم في المحافظة الوسطى في وقفة لنوصل رسالة ثورية إلى أهلنا في جنين بأن خيار المقاومة هو الخيارالأمثل لإيقاف غطرسة وإجرام المحتل بحق أبناء شعبنا".وأضاف: "ندعوا أبناء الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة والاصطفاف إلى جانب خيار الشعب الفلسطيني وأبطال كتيبة جنين وعرين الأسود، الذين يمثلون وحدة الشعب الفلسطيني وثورته لردع تمادي الاحتلال على أراضينا وأبناء شعبنا".وأكد العطار بأن "المقاومة في غزة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال، وإن بوصلة الصراع مع العدو تتمحور نحو تحرير كل فلسطين".