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جبهة التحرير الفلسطينية تدين الأحداث في جنين والضفة

جبهة التحرير الفلسطينية تدين الأحداث في جنين والضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جبهة التحرير الفلسطينية، الخميس، العمل الإجرامي التي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مدينة جنين من اقتحام وقتل وإعدام، استشهد على إثره 10 من أبناء المدينة وجرح العشرات من النساء والأطفال والأبرياء العزل.

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها إن "هذا السلوك العدواني لقوات الاحتلال قد تخطى كل الأعراف الانسانية والأخلاقية، وأن هذا الاحتلال لا يخشى أحدا بسبب الصمت الدولي وتغاضي المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الدولية، مما ساهم في تغول الحكومات الإسرائيلية وتجرئها على المزيد من القتل والاعدام متجاهلا القوانين التي تعاقب على هذه الأفعال المجرمة".

وذكرت أن "هذه الهجمة على أبناء شعبنا تأتي نتيجة حتمية لوصول اليمين المتطرف إلى الحكم وتوجه المجتمع الإسرائيلي إلى العنصرية والفاشية من خلال تهديدهم الدائم لأبناء شعبنا وللأسرى واقتحام الأقصي ومصادرة الأراضي وإقرار المزيد من بناء المستوطنات وغيام الأفق السياسي وعدم اعتراف الحكومات الإسرائيلية بالاتفاقيات الموقعة".

وطالبت التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة العدل الدولية و مجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده لأن ما يجرى في جنين والقدس ومدن الضفة هو جريمة حرب مكتملة الأركان يعاقب عليها القوانين.  

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