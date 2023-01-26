المطران حنا: نؤكد دعمنا لأهالي قرية الخان الأحمر في القدس

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الخميس، لدى استقباله وفدًا من قرية الخان الأحمر: إننا "نقف إلى جانبكم ونؤيد ونبارك مساعيكم الطيبة من أجل الصمود والثبات والبقاء في قريتكم، رغما عن كل السياسات الاحتلالية الغاشمة التي هدفها تهجيركم واقتلاعكم من هذه الأرض التي تنتمون اليها بكل جوارحكم".





رام الله - دنيا الوطنوشدد المطران حنا أن "قرية الخان الأحمر تحتاج إلى مزيد من الفعاليات والنشاطات التضامنية رفضا للإجراءات الاحتلالية التي هدفها تهجير السكان واقتلاعهم من بلدهم".