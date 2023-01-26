السعودية تُدين اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، "لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".







وأكدت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

رام الله - دنيا الوطنوأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.