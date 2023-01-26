أول تعليق أمريكي على وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، في إيجاز صحفي يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعارض التحرك الفلسطيني لتعليق التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي الذي نقل قول بابرا ليف: "لا نعتقد أنها هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة، ومن المهم جدًا أن يحافظ الفلسطينيون والإسرائيليون على التنسيق الأمني ​​بل ويعملون على تعميقه".وأضافت ليف: "نحن على اتصال مع الجانبين منذ الصباح ونشجعهم على كبح التصعيد ومنع المزيد من التدهور الأمني، والإدارة لا تعتقد أن هناك أي مغزى في مناشدة فلسطينية للمنظمات الدولية".وتابعت المسؤولة الأمريكية: "هذه هي اللحظة التي يحتاج فيها الطرفان إلى التحدث مباشرة مع بعضهما البعض".وفي السياق، تواصل مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، مع مسؤولين فلسطينيين اتخذوا قرارا بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على أحداث جنين.ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن وينسلاند حذر من أن مثل هذه الخطوة قد يكون لها عواقب سلبية للغاية، وحثهم على عدم القيام بذلك.كما وتحدث وينسلاند مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ونقل لهم رسائل من الفلسطينيين وطالب باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الضفة الغربية.