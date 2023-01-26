دولي

أول تعليق أمريكي على وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل

أول تعليق أمريكي على وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، في إيجاز صحفي يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعارض التحرك الفلسطيني لتعليق التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي الذي نقل قول بابرا ليف: "لا نعتقد أنها هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة، ومن المهم جدًا أن يحافظ الفلسطينيون والإسرائيليون على التنسيق الأمني ​​بل ويعملون على تعميقه".

وأضافت ليف: "نحن على اتصال مع الجانبين منذ الصباح ونشجعهم على كبح التصعيد ومنع المزيد من التدهور الأمني، والإدارة لا تعتقد أن هناك أي مغزى في مناشدة فلسطينية للمنظمات الدولية".

وتابعت المسؤولة الأمريكية: "هذه هي اللحظة التي يحتاج فيها الطرفان إلى التحدث مباشرة مع بعضهما البعض".

وفي السياق، تواصل مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، مع مسؤولين فلسطينيين اتخذوا قرارا بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على أحداث جنين.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن وينسلاند حذر من أن مثل هذه الخطوة قد يكون لها عواقب سلبية للغاية، وحثهم على عدم القيام بذلك.

كما وتحدث وينسلاند مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ونقل لهم رسائل من الفلسطينيين وطالب باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

أول تعليق أمريكي على وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل

أول تعليق أمريكي على وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل

نتنياهو: إسرائيل لا تنوي التصعيد وتعليماتي بالاستعداد لأي سيناريو

نتنياهو: إسرائيل لا تنوي التصعيد وتعليماتي بالاستعداد لأي سيناريو

وينسلاند يُحذر من خطورة تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل

وينسلاند يُحذر من خطورة تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل

اعتراض ضباط كبار.. نتنياهو يقرر نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى سموتريتش

اعتراض ضباط كبار.. نتنياهو يقرر نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى سموتريتش

بايدن يعلن إرسال 31 دبابة &quot;أبرامز&quot; إلى أوكرانيا

بايدن يعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا

ليبرمان: إسرائيل في طريقها لأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل

ليبرمان: إسرائيل في طريقها لأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل

غالانت يغادر للولايات المتحدة وتحديد هوية من سيخلفه بالمنصب

غالانت يغادر للولايات المتحدة وتحديد هوية من سيخلفه بالمنصب

في تحدٍ للأردن.. بن غفير: سأستمر باقتحام المسجد الأقصى

في تحدٍ للأردن.. بن غفير: سأستمر باقتحام المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مجدلاني يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

الفصائل بغزة تنظم وقفة غاضبة تضامنًا مع مخيم جنين

الفصائل بغزة تنظم وقفة غاضبة تضامنًا مع مخيم جنين

(حشد): القتل والإعدام الميداني عقيدة عسكرية راسخة لدى الاحتلال

(حشد): القتل والإعدام الميداني عقيدة عسكرية راسخة لدى الاحتلال

المالكي يطلع المبعوث السويسري على آخر التطورات الفلسطينية

المالكي يطلع المبعوث السويسري على آخر التطورات الفلسطينية

الاحتلال يصدر حُكمًا إضافيًا مدته (12) عامًا بحقّ الأسير إسلام وشاحي

الاحتلال يصدر حُكمًا إضافيًا مدته (12) عامًا بحقّ الأسير إسلام وشاحي

مركز فلسطين: اكتظاظ في مراكز التوقيف نتيجة تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال

مركز فلسطين: اكتظاظ في مراكز التوقيف نتيجة تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال

نابلس: مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

نابلس: مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

إصابات برصاص الاحتلال في أريحا ونابلس والخليل

إصابات برصاص الاحتلال في أريحا ونابلس والخليل

منوعات

أول تعليق من إليسا للجمهور عن وضعها الصحي

أول تعليق من إليسا للجمهور عن وضعها الصحي

تامر حسني يتهم مطربة أمريكية بسرقة لحن &quot;هدلعني&quot;

تامر حسني يتهم مطربة أمريكية بسرقة لحن "هدلعني"

وصفته بالخبيث.. صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم

وصفته بالخبيث.. صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم

محمد سعد يواجه أزمة بعد انسحاب مخرج &quot;الحاج إكسلانس&quot;

محمد سعد يواجه أزمة بعد انسحاب مخرج "الحاج إكسلانس"

محمد رمضان يستفز الجمهور بمسدس من ذهب

محمد رمضان يستفز الجمهور بمسدس من ذهب

فنانة مصرية تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة داخل الحمام

فنانة مصرية تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة داخل الحمام

كاريس بشار ترفض التصوير مع معجب بسبب فلتر!

كاريس بشار ترفض التصوير مع معجب بسبب فلتر!

أصالة تحذف تغريدة عن تويتر وتعلّق &quot;قصة بلا طعمة&quot;

أصالة تحذف تغريدة عن تويتر وتعلّق "قصة بلا طعمة"

بيكيه في أول ظهور رسمي مع حبيبته الجديدة

بيكيه في أول ظهور رسمي مع حبيبته الجديدة

فنانة سورية شهيرة: رصدت فساداً وسأقوم بخطوة لا تُحمد عقباها

فنانة سورية شهيرة: رصدت فساداً وسأقوم بخطوة لا تُحمد عقباها

عربي

الكويت: عدوان الاحتلال على جنين انتهاك صارخ لقرارت الشرعية الدولية

الكويت: عدوان الاحتلال على جنين انتهاك صارخ لقرارت الشرعية الدولية

السعودية تُدين اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

السعودية تُدين اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

عُمان تُدين اعتداءات الاحتلال المستمرة على المدن الفلسطينية

عُمان تُدين اعتداءات الاحتلال المستمرة على المدن الفلسطينية

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها

"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها