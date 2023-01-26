الاحتلال يصدر حُكمًا إضافيًا مدته (12) عامًا بحقّ الأسير إسلام وشاحي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال في (بئر السبع) اليوم الخميس، حُكمًا إضافيًا لمدة (12) عامًا، بحقّ الأسير إسلام يُسر وشاحي (39 عامًا)، من بلدة مثلث الشهداء/ جنين، على خلفية طعنه لسجان عام 2019، ردًا على عملية القمع الوحشية، التي تعرض لها الأسرى في سجن "النقب الصحراوي" في حينه.وبيّن نادي الأسير، أنّه وإلى جانب الحكم فرضت المحكمة عليه، تعويضاً بقيمة 120 ألف شيكل.ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسير وشاحي أمضى حُكمه السّابق ومدته 19 عامًا، والذي انتهى عام 2021، وكان من المقرر أن يفرج عنه.يُشار إلى أنّ الأسير وشاحي واجه العزل الإنفرادي لمدة عام وثمانية شهور في عزل سجن (أوهليكدار- بئر السبع)، ثم إلى جرى نقله إلى عزل سجن (ريمون)، وخلال هذه الفترة حُرم من زيارة العائلة.