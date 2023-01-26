المطران حنا: فلسطين القاسم المشترك الأكبر بين كافة شعوبنا العربية

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الخميس، إن "فلسطين هي القاسم المشترك الأكبر بين كافة شعوبنا العربية الشقيقة، فالأحرار من أبناء أمتنا العربية هم باقون على العهد والوعد وهم متشبثون بالقضية الفلسطينية والتي كانت وستبقى قضية العرب الأولى".







وأضاف المطران حنا: "إذا ما كان هنالك بعضا من العرب الذين انحرفوا ولأسباب مختلفة ومتعددة فتبقى خميرة الخير موجودة في أقطارنا العربية وشعوبنا بغالبيتها الساحقة تقف إلى جانب الحق الفلسطيني وتتبنى مسألة الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها العربية الفلسطينية".





رام الله - دنيا الوطن