المطران حنا: الهيمنة الاحتلالية على القدس والمقدسات تشتد وتزداد

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، الخميس، إن "الهيمنة الاحتلالية على القدس والمقدسات تشتد وتزداد وخاصة مع هذه الحكومة الفاشية التي تسعى لبسط الهيمنة الاحتلالية بشكل غير مسبوق على المدينة المقدسة وهذا لا يعني أن الحكومات السابقة كانت أخف وطأة على القدس".





رام الله - دنيا الوطنوأضاف المطران حنا: "فكلهم كانوا يعملون من أجل طمس معالم مدينتنا وتزوير تاريخها وتهميش بعدها العربي الفلسطيني، ولكن هذه السياسة باتت واضحة المعالم اليوم أكثر من أي وقت مضى حيث يتباهى المستوطنون باقتحاماتهم وسياساتهم واستفزازتهم وهم مدججين بالسلاح وهذا خطر محدق بالفلسطينيين المقدسيين حيث أن كل مقدسي قد يتعرض للاعتداء بحجج واهية لا سيما ادعاءهم بالدفاع عن النفس".