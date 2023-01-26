أبو عرة: مجزرة الاحتلال في جنين محاولة بائسة لتصفية المقاومة في المخيم

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة إن "ما مجزرة مخيم جنين هي محاولة بائسة للاحتلال الغاشم لتصفية المقاومة في المخيم".وأكد أبو عرة على أن "تدمير آلة الاحتلال لكل ما يأتي في وجهها دليل على الحقد والغيظ الذي يحمله الجنود على مخيم جنين، وليس فقط ملاحقة للمقاومين".وأضاف أن "تدمير نادي مخيم جنين الذي تقام فيه بيوت العزاء للشهداء وتحطيم السيارات في الشوارع، وملاحقة الجرحى إلى مستشفى جنين الحكومي وإطلاق قنابل الغاز الذي تضرر منه المرضى والأطفال دليل على حقد الاحتلال على المخيم".