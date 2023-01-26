البرغوثي: أحداث جنين مؤشر لديمومة ثورة لن تخمد إلا بالتحرير

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة السياسية فادية البرغوثي أن "الدماء النازفة في مخيم جنين وقساوة مشاهد المقاومين المضرجين على الطرقات، دليل مقاومة لا تلين، وهي مؤشرات ديمومة ثورة لن تنقطع إلا بالتحرير".وشددت البرغوثي على أن "التناقضات تبشر بفجرٍ أكيد"، مضيفة أن "أشعة تتسلل لأرواحنا مصدرها قوة المقاوم الموقن بحقه الممهور بالدم (..)، فأزقة مخيم جنين الضيقة تتسع لثورة عجزت عنها ساحات نزالٍ واسعة".وتابعت بقولها: "ضعفنا ينبت عزم يتجدد، وجبروتهم سيتهاوى أمام الحق الصلب الذي لن يتراجع، ويأسنا للحظات يتبدل أملاً عند رؤية ثبات فتية مقبلين غير مدبرين، ثباتاً أثبت فشل مؤامرات حيكت من القريب والبعيد لتحييد هذا الجيل وإشغاله وتذويب الروح الوطنية لديه".وأشارت البرغوثي إلى أن "نزاع الساسة نبت وحدةً في الميدان، سواعد متشابكة لا تعبأ بلون ولا فكر، همها الأوحد دحر عدوٍ يتربصهم جميعاً دون تفريق (..)، حفظ الله مخيم جنين خزان الثورة ووقودها المعتاد الذي ما لان ولا استكان".