حنيني: عدوان الاحتلال الهمجي على جنين لن يثني شعبنا عن مواصلة ثورته

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني إن "اجتياح جنين ومخيمها وإراقة دماء أبنائها واقتحام مشفاها عدوان همجي يؤكد سادية الاحتلال والعقلية الإرهابية لحكومة المستوطنين".وأكد حنيني على أن "جنين ومخيمها قلاع صمود وتضحية، موجهًا التحية لأهلها الصامدين، ورجالها الأشداء الذين واجهوا عدوان الاحتلال بكل بسالة وعنفوان".وأضاف أن "التضحيات التي يقدمها شعبنا على طريق الحرية والكرامة لن تذهب هدرًا، وسيواصل شعبنا ثورته حتى النصر والحرية، وسيرتد عدوان الاحتلال في وجهه نارًا".