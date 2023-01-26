داوي: التصدي البطولي للاحتلال في جنين نبراس لشعبنا نحو التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن "الاحتلال الذي فشل في كل عمليات الاستهداف لجنين ومقاومتها سيجرّ اليوم أذيال الخيبة والهزيمة".وأضاف مرداوي أن "ثورة شعبنا ولادة، وأبطال شعبنا يتعاهدون جيلا بعد جيل على حمل راية المقاومة وحفظ وصية الشهداء والوفاء لتضحيات شعبنا".وأكد على أن "عمليات التصدي البطولية التي نفذتها كتائب القسام في جنين صباح اليوم، جنبًا إلى جنب مع أجنحة المقاومة العسكرية، ستكون نبراسًا يفتح طريق الأمل لشعبنا نحو تحقيق النصر والحرية واستعادة أرضنا المسلوبة وتطهير مقدساتنا".وأشاد بالوحدة الميدانية والتنسيق العالي بين المقاومين من كافة الفصائل في جنين، وإبداعهم في استهداف القوات المقتحمة، وإيقاع الإصابات المحققة بها.