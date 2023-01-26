شؤون فلسطينية

أبو كويك: مجازر الاحتلال تعكس سياسته الإرهابية ضد شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن "المجازر التي يقترفها جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا، تعكس سياسته العنصرية والإرهابية التي تستهدف شعبنا وأرضه ومقدساته ومقاومته وأسراه البواسل".

وقال القيادي أبو كويك إن "ما يحدث في جنين هو مجزرة إرهابية بمعنى الكلمة"، موضحاً أن الاحتلال يحاول استئصال تطلع شعبنا للحرية والاستقلال، وحقه في تقرير مصيره ووأد مشروعه المقاوم.

وتابع قائلا: "هذه الجرائم المرتكبة والمتواصلة، التي تزهق خلالها الأرواح البريئة، ونفقد فيها خيرة شبابنا، لخير دليل على همجية الاحتلال وصلفه وغروره".
 
وشدد أبو كويك على أن "هذه المجازر لن تثنينا عن مواصلة طريق التحرير والعودة، وخاب فأل العدو إذ يظن أنه يستطيع دفعنا إلى الاستسلام، أو أن نرفع الراية البيضاء".

وأردف قائلاً: "حالة المقاومة الصاعدة والتي يزيد اتساعها كل يوم وحالة الاحتضان الشعبي لها، تؤكد أن شعبنا يسير في مشروعه المقاوم غير آبه بما يصيبه، وبما يفقده من شهداء، وهو يدرك أن الحرية لها ثمن غال ونفيس، لذلك نرى صبر الأمهات وتجلد الآباء، الذين يرون أن ثمرة المعاناة والصبر والرباط هو حتما النصر والتحرير الناجز بإذن الله تعالى".

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