الناشطة حمد: صمود جنين الأسطوري مقدمة للتحرير ودحر الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة السياسية سمر حمد إن "الصمود الأسطوري الذي يقدمه مخيم جنين الذي بات قلب فلسطين ونبضه الحي بالمقاومة، هو مقدمة لتحرير هذه الأرض وطرد المحتل".وأضافت أن "هذا النفس الذي ألهب النضال وأذكى الحالة الثورية في الضفة المحتلة ووحد صفوف الفلسطينيين على النهج المقاوم، سيكون له ما بعده في تثبيت أركان النضال واستمراره، حتى يصبح ثورة عارمة تقتلع هذا المحتل وتلقي به وبرجسه بعيدا عن فلسطين".وأكدت على أن "مجزرة الاحتلال في مخيم جنين التي تضاف لسلسة جرائمه البشعة، بحاجة لتكاتف الكل الفلسطيني ورص الصفوف لحماية شعبنا وثوابته".وتابعت: "في وضح النهار وعلى مسمع ومرأى العالم أجمع يقتحم الاحتلال الوحشي مخيما مكتظا بالسكان مفجرا للمنازل، ويثخن بالقتل والترويع في صفوف المدنيين بأسلحته المدججة".وأردفت: "يريد الاحتلال بهذه الوحشية أن يرهب هذا الشعب ويحتوي الحالة التي بدأت تؤرقه وتزيد من تخوفاته، حيث لم يستطع إخماد جذوة المقاومة وإطفائها التي آلمته في مقتل".