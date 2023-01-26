شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: اكتظاظ في مراكز التوقيف نتيجة تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال

مركز فلسطين: اكتظاظ في مراكز التوقيف نتيجة تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن مراكز التوقيف والتحقيق تشهد اكتظاظا متزايدا نتيجة تصاعد عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال يومياً من أنحاء الضفة الغربية والقدس كما تتضاعف معاناتهم في فصل الشتاء.

وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال صعد خلال الشهور الماضية من عمليات الاعتقال بين المواطنين الفلسطينيين بحيث لا تكاد تمر ساعة بدون تسجيل حالة اعتقال أو أكثر من أنحاء الأراضي الفلسطينية حيث يفرج عن بعضهم بعد التحقيق لساعات على الحواجز أو داخل المستوطنات القريبة بينما يتم نقل الآخرين مباشرة إلى مراكز التوقيف التحقيق وعددها يتجاوز سبعة مراكز.

وأشار الباحث رياض الأشقر، مدير المركز  إلى أن مراكز التوقيف المختلفة تكتظ بالمعتقلين وخاصة مركز توقيف عوفر القريب من رام الله الذي يصل عدد الموقوفين بداخله أكثر من 160 أسيراً، رغم أن طاقته لا تستوعب هذه الأعداد، وقد تصل فترة توقيفهم في تلك المراكز إلى 3 شهور كاملة يقاسون خلالها من ظروف قاسية ومأساوية وتتعمد إدارة السجون تأخير نقلهم إلى الأقسام لمضاعفة معاناتهم.

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