نتنياهو: إسرائيل لا تنوي التصعيد وتعليماتي بالاستعداد لأي سيناريو

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التصعيد عقب حالة التوتر التي تشهدها فلسطين بعد جريمة جنين.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، قول نتنياهو: إن "إسرائيل لا تنوي التصعيد، ولكني أصدرت تعليماتي بالاستعداد لأي سيناريو".وعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على جريمة الاحتلال في جنين.وقال المصدر للموقع، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات وإجراءات عملية للرد على جريمة الاحتلال، مؤكداً أنها ستعيد النظر في بعض القضايا الخاصة مع الاحتلال.وتواصل مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، مع مسؤولين فلسطينيين اتخذوا قرارا بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على أحداث جنين.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن وينسلاند حذر من أن مثل هذه الخطوة قد يكون لها عواقب سلبية للغاية، وحثهم على عدم القيام بذلك.كما وتحدث وينسلاند مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ونقل لهم رسائل من الفلسطينيين، وطالب باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الضفة الغربية.