شؤون فلسطينية

إصابات برصاص الاحتلال في أريحا ونابلس والخليل

إصابات برصاص الاحتلال في أريحا ونابلس والخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت قرب مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي شهدها مدخل أريحا الشمالي، واصفة حالتهما بالمتوسطة.

كما اندلعت مواجهات قرب مدخل أريحا الجنوبي بالقرب من مخيم عقبة جبر، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين.

وأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت باتجاه الحاجز تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين صباح اليوم، وأسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في منطقة رأس الجورة بالقرب من جسر حلحول وعلى مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

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