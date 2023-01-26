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دولي

وينسلاند يُحذر من خطورة تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل

وينسلاند يُحذر من خطورة تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل
تور وينسلاند
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع إسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن تواصل مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، مع مسؤولين فلسطينيين اتخذوا قرارا بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على أحداث جنين.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن وينسلاند حذر من أن مثل هذه الخطوة قد يكون لها عواقب سلبية للغاية، وحثهم على عدم القيام بذلك.

وأضاف الموقع: "كما وتحدث وينسلاند مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ونقل لهم رسائل من الفلسطينيين وطالب باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الضفة الغربية".

هذا وعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على جريمة الاحتلال في جنين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات وإجراءات عملية للرد على جريمة الاحتلال، مؤكداً أنها ستعيد النظر في بعض القضايا الخاصة مع الاحتلال.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، توفيق الطيراوي، عقب على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين والتي راح ضحيتها عشرة شهداء من صباح اليوم الخميس، والعديد من الإصابات.

وقال الطيراوي في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن "القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات حاسمة باعتقادي وهو المطلوب في ظل وجود القتل والبطش والهدم، والمطلوب الآن قرارات فعلية وإجراءات باتجاه الاحتلال، هناك مجموعة من القرارات يجب أن تتخذ".

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