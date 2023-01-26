الاحتلال يُغلق القدس بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس، مساء اليوم الخميس، لتأمين مسيرة للمستوطنين.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سلوان، وحي رأس العامود، وشارع باب الأسباط، وكثفت من نشر قواتها في شوارع القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين، كما نصبت حواجز شرطية في منطقة الشياح في رأس العامود، وطريق الجثمانية ووادي حلوة.وكان مئات المستوطنين أدوا رقصات استفزازية بالقرب من باب المغاربة المغلق أمام الفلسطينين منذ الاستيلاء عليه عام 1967، خلال تنفيذهم لمسيرة بدأت من جهة باب المغاربة، مرورا بباب الأسباط، وحي رأس العامود شرق القدس.