إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية والبيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب 12 فلسطينيًّا مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البيرة وقلقيلية.وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن إصابة 5 شبان، بينهم إصابة خطيرة في منطقة الصدر لشاب من البيرة، إلى جانب 4 آخرين وصلوا إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.وأفادت مصادر محلية بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال في البيرة، بينما أصيب الآخران في ساقيهما، ونقلوا جميعًا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.وانتفضت الضفة اليوم احتجاجا على استشهاد 10 مواطنين برصاص الاحتلال في جنين، حيث خرج الآلاف في مسيرات توجهت صوب محاور التماس مع الاحتلال؛ تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على المخيم، تخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاههم.وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة خلال عدوانها على مخيم جنين، استشهد فيها عشرة مواطنين بينهم مسنة، وأصيب 20 بينهم 4 بحالة خطرة.