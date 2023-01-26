أول تعليق من (حزب الله) على جريمة الاحتلال في جنين

أدان حزب الله اللبناني، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين صباح اليوم الخميس، مستنكرًا بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية.







وتقدم حزب الله من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.





وقال: "نعرب عن تضامننا الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه"، مضيفًا: "يشدّ حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب". ‏

رام الله - دنيا الوطن