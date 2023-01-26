أول تعليق من (حزب الله) على جريمة الاحتلال في جنين
أدان حزب الله اللبناني، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين صباح اليوم الخميس، مستنكرًا بشدة الممارسات الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية.
وتقدم حزب الله من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.
وقال: "نعرب عن تضامننا الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة الاحتلال وإجرامه"، مضيفًا: "يشدّ حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر انتصار فلسطين القريب".
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