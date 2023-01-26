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أول تعليق من (حزب الله) على جريمة الاحتلال في جنين

أول تعليق من (حزب الله) على جريمة الاحتلال في جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان حزب الله اللبناني، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين صباح اليوم الخميس، مستنكرًا بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية.

وتقدم حزب الله من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.

وقال: "نعرب عن تضامننا الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه"، مضيفًا: "يشدّ حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب".  ‏

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