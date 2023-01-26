جماهير غفيرة تُشيع جثامين شهداء جنين التسعة

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، مساء اليوم الخميس، جثامين شهداء محافظة جنين التسعة، الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه على جنين ومخيمها.







وانطلقت مراسم تشييع الشهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي، بجنازة شارك فيها آلاف المواطنين، حيث رفعت جثامين الشهداء على الأكتاف، وصولا إلى منازل عائلاتهم في مدينة جنين ومخيمها وبلدتي اليامون وبرقين، قبل الصلاة عليهم ومواراتهم الثرى.

رام الله - دنيا الوطنوردد المشاركون في مواكب التشييع الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام.وتحولت المسيرات إلى مهرجانات خطابية ألقيت فيها عدة كلمات، نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء جنين ومخيمها وقرى وبلدات المحافظة، مؤكدة أن هذه المجازر والإرهاب لن تثني شعبنا عن المقاومة والتصدي للاحتلال والمستوطنين.والشهداء هم: صائب عصام محمود ازريقي (24 عاما) من مدينة جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (26 عاما)، وعبد الله مروان الغول (18 عاما)، وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاما)، ماجدة عبيد (61 عاما) من مخيم جنين، ومعتصم محمود أبو الحسن (40 عاما) من اليامون، ومحمد محمود صبح (30 عاما)، والشقيقين محمد سامي غنيم (28 عاما) ونور سامي غنيم (25 عاما) من برقين.