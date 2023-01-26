عميد المعاهد الأزهرية يستقبل محافظ غزة ورجل الأعمال منيب المصري

وهنأ النجار، المصري بالسلامة عقب وعكة صحية تعرض لها، داعياً الله عز وجل أن يمده بموفور الصحة والعافية، مبدياً سعادته بوصوله إلى قطاع غزة ووجوده في المعاهد الأزهرية.وشكر النجار المصري رئيس مؤسسة منيب وأنجلا المصري على تمويله لمشروع إنشاء المبنى الإداري، والجهود الحثيثة التي يبذلها لخدمة المعاهد وطلبتها.وأشاد النجار بمحافظ غزة أبو النجا لمساندته للمعاهد الأزهرية في فلسطين.وأشار، إلى أنه تمت الموافقة بين إدارة المعاهد ومؤسسة منيب وأنجلا المصري على بناء الطابق الرابع والجدار الخارجي، بالإضافة إلى تشطيب الأعمال الخارجية للمبنى.وبدوره شكر المصري النجار على متابعته المستمرة لمشروع البناء، مؤكداً على انتظام أعمال البناء، وبناء الطابق الرابع حسب الجدول الزمنى المحدد لتسليم المشروع وهو 2023/6/30.وعبر المصري عن اعتزازه وفخره بدعمه للمعاهد الأزهرية، والاسهام في تطويرها وتعزيزها، مشيداً بعطاء هذا الصرح العظيم، والرسالة السامية التي تنشرها، مؤكداً على حرص مؤسسته على مواصلة الدعم الكامل لمسيرة المعاهد.ومن جهته، أوضح المهندس عبد الناصر أبو عاصي أن أعمال البناء في المبنى الإداري للمعاهد الأزهرية مستمرة وفق المواصفات والمخططات الهندسية المعتمدة، كما أنها تنجز في وقتها المحدد.وكان في استقبال الوفد الزائر بجانب النجار، مدير الشئون الإدارية الأستاذ رفيق أبو جراد، ومدير معهد غزة الديني الأستاذ محمد الزق، والمهندس عبد الناصر أبو عاصي، والمهندس رمضان عليان، وأعضاء من الهيئة الإدارية في المعاهد الأزهرية.