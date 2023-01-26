الطيراوي لـ "دنيا الوطن": القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات حاسمة عقب جريمة جنين

عقب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، توفيق الطيراوي، على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين والتي راح ضحيتها عشرة شهداء من صباح اليوم الخميس، والعديد من الإصابات.وقال الطيراوي في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن "القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات حاسمة باعتقادي وهو المطلوب في ظل وجود القتل والبطش والهدم، والمطلوب الآن قرارات فعلية وإجراءات باتجاه الاحتلال، هناك مجموعة من القرارات يجب أن تتخذ".وأضاف: "نحن بحاجة الآن إلى قرار فعلي بإجراء حاسم وهام، والأخوة العرب دائما يقومون بالضغط علينا أي المقتول المسلوب أرضه، يجب الضغط على الإسرائيليين وليس على الفلسطينيين".وشدد الطيراوي أن أمريكا منحازة لإسرائيل وبالتالي أوروبا يجب أن يكون لها موقف فإسرائيل لا تعترف بشرعية دولية ولا قرارات دولية أو أمم متحدة وما تعترف به هو القوة والبطش تجاه شعبنا وأرضنا وممتلكاتنا عليهم أن يتحركوا بدًلا من تصدير بيانات لا تسمن ولا تغن من جوع.وطالب بتقوية الجبهة الداخلية وأن نعيد اللحمة الوطنية إلى الشعب الفلسطيني والمنظومة السياسية، فإسرائيل لن تترك أحدًا من هذا التنظيم أو ذاك إلى وأن تقاتله لا المدفعية ولا الرشاش يميز بين فلسطيني أو آخر وعلينا العودة لشعبنا وإنهاء الانقسام.وأكمل الطيراوي: "لا تختلف أي حكومة إسرائيلية أخرى في القتل والبطش وتدمير البيوت وإقامة المستوطنات لان هدفها قتل الفلسطيني والاستيلاء الأرض والبقاء في الحكم".