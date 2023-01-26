القدس: الاحتلال يغلق حاجز مخيم شعفاط واندلاع مواجهات

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس.







وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عقب اندلاع مواجهات مع الشبان الذين خرجوا للتنديد بجرائم الاحتلال في جنين، واستمرار احتجاز جثمان الشهيد محمد علي الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس الأربعاء أثناء التصدي لعملية هدم منزل الشهيد عدي التميمي.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وأخرى في بلدة الرام، تنديدا بمجزرة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في جنين.