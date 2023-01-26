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البعثة المراقبة لفلسطين في جنيف تبعث رسائل عاجلة لجهات دولية حول عدوان جنين

البعثة المراقبة لفلسطين في جنيف تبعث رسائل عاجلة لجهات دولية حول عدوان جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعثت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف وسويسرا، اليوم الخميس، رسائل عاجلة لكل من وزير الخارجية السويسري، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الصليب الأحمر الدولي، وسكرتير عام اتحاد البرلمان الدولي، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وحملة الولايات الخاصة، والدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف، حول العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين. وطالبت البعثة الجهات كافة بضرورة التدخل العاجل لإدانة المجازر التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيها مجزرة جنين.

كما أطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف إبراهيم خريشي دول عدم الانحياز على آخر التطورات والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب شعبنا ومؤسساته الرسمية والمدنية.

وطالب بضرورة الضغط بكل الأشكال المتاحة، واتخاذ مواقف عملية، لردع الاحتلال، بما فيها إعادة النظر في العلاقات مع دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبرتهايد.

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