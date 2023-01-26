قطر تُعقب على جريمة الاحتلال في جنين وتحمله المسؤولية

أدانت دولة قطر، العدوان الإسرائيلي الوحشي على جنين ومخيمها، الذي أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح آخرين.







واعتبرت قطر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الخميس، أن هذا العدوان امتداد لجرائم الاحتلال الشنيعة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح مطمئنا أكثر من أي وقت مضى لعدم المساءلة والإفلات من العقاب، ما شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتل المدنيين ومن ضمنهم الأطفال والنساء والمسنين، واستباحة المستشفيات والمرافق المدنية الحيوية.وحملت الوزارة سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف التي ستنتج عن هذا التصعيد الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.وشددت على أن الالتزام بالقوانين الدولية والقضايا الإنسانية لا يمكن تجزئتها أو تطبيقها في مكان ما من العالم، ونسيانها أو تجاوزها في مكان آخر، لأن في ذلك ازدواجية غير مقبولة، ولأن حرمة دماء الناس وحقوقهم متساوية مهما اختلفت الأماكن.وقالت إنه لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف.وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.