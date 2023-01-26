أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد توفيق حسين غوادرة (43 عاما) من سكان قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.







وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير غوادرة اعتقل بتاريخ 26/1/2004، وتعرض لتحقيق لأكثر من ثلاثة أشهر، وقد أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة ثلاث مرات، إضافة إلى 35 عاماً أخرى.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف سمور، بأن الأسير غوادرة فقد بصره بشكل جزئي نتيجة علاج خاطئ تلقاه من أطباء الاحتلال في عيادة سجن هداريم قبل عدة سنوات، وهو يعاني من عجز بنسبة 80% في عينه اليمنى، وعجز بنسبة 40% في عينه اليسرى.