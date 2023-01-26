النخالة يصدر تصريحاً تعقيباً على العدوان الإسرائيلي على جنين





رام الله - دنيا الوطنأصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، تصريحاً صحفياً عقّب من خلاله على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، صباح اليوم الخميس.وقال النخالة، إن: "هذا يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة، والشهداء اليوم يتقدمون الصفوف ويصنعون ملامح مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم وقتالهم".وأضاف أن "العدوان على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة الباسلة لن يوقف المقاومة، ومقاتلو شعبنا الشجعان سيبقون في الميدان، وسيبقون في حالة اشتباك مستمر مع العدو".وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم، وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله".وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً عسكرياً، صباح اليوم، نجم عنه استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة وإصابات آخرين بينهم إصابات حرجة.