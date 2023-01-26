"الصحة": تسع إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة شمال البيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إصابة تسعة شبان، حالة أحدهم خطيرة، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وأفادت الصحة، بأن شاباً أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما الآخران أصيبا في ساقيهما، ونقلوا جميعاً إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تنديداً بمجزرة الاحتلال في جنين ومخيمها.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً عسكرياً، صباح اليوم، نجم عنه استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة وإصابات آخرين بينهم إصابات حرجة.