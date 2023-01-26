"الأوقاف" تعلن موعد التسجيل لموسم الحج 2023 في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري عن فتح باب التسجيل لموسم الحج لهذا العام ٢٠٢٣م - ١٤٤٤ه للمحافظات الجنوبية ( قطاع غزة )، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل الموافق 29 كانون الثاني/ يناير.ودعا البكري المواطنين الراغبين في التسجيل التوجه لشركات ومكاتب الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مناطق سكناهم والتي يرغب المواطن السفر من خلالها مصطحبين صورة عن بطاقة الهوية (الرقم الوطني ) مثبت بها عنوان السكن.وأكد البكري أنه "بناءً على توجيهات ومتابعه رئيس الوزراء محمد اشتية، بادرت الوزارة بالعمل المبكر بموسم الحج لتحقيق أفضل الخدمات للحجاج والمحافظة على الانجازات التي حققتها الوزارة في المواسم السابقة".وأوضح البكري أن لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بالمحافظات الجنوبية وضعت بعض الشروط والتعليمات للتسجيل من أهمها أن لا يكون سبق للراغب في التسجيل الحج في أعوام سابقة.وأشار إلى أن اللجنة أعدت نظاماً جديداً في هذا العام يهدف إلى منح فرص أكبر لكبار السن والمرضى باعطائهم نقاط عند التسجيل وكذلك للمسجلين كل عام ليستفيدوا من عدد السنوات التي سجلوها.وأضاف أن القرعة ستكون حسب المناطق المحلية وعدد سكانها حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.