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شؤون فلسطينية

أبو ظريفة يؤكد ضرورة وقف كل أشكال التعامل مع الاحتلال

أبو ظريفة يؤكد ضرورة وقف كل أشكال التعامل مع الاحتلال
طلال أبو ظريفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى في استخدام أبشع الأدوات والأشكال للمحاولة في إيذاء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف في مقابلة مع "استوديو الوطن": ما قام به الاحتلال هي مجزرة بكل معنى الكلمة يعبر عن الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو المتطرفة التي بات برنامجها واضحاً وهو بالأصل معروف.

وشدد أبو ظريفة على أن "الاحتلال لا يريد أي فعل ناهض لا مسلح ولا جماهيري في الضفة لذلك ركز في عمليته على جنين التي تعتبر مهد للمقاومة الفلسطينية".

وتابع: "الوقائع على الأرض الفلسطيني سواء على المستوى القيادي أو الفصائلي أو المقاوم أو حتى ما يجري في المتجمع الولي هي التي تشكل رادع للاحتلال وبالتالي هو يمضي قدماً في هذه الجرائم ويدير ظهره لكل هذه المرتكزات".

وأردف: "يجب توفر جملة من العوامل للوقوف في وجه حكومة نتنياهو تتمثل باستعادة الوحدة وبناء استراتيجية وطنية تقوم على التحلل من كل الالتزامات التي املتها اتفاقية أوسلو".

وأكد ضرورة وقف كل أشكال التعامل مع الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني واستنهاض المقاومة الشعبية في إطار بنية مؤسساتية نتفق فيها جميعا لمجابهة الاحتلال.

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