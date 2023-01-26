جماهير غفيرة تُشّيع جثامين شهداء جنين ومخيمها

رام الله - دنيا الوطنانطلق عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في جنين، اليوم الخميس، في موكب جنائزي مهيب لتشييع جثامين مجزرة جنين ومخيمها.وحمل المشيعون، جثامين الشهداء التسعة، على الأكتاف، من أمام مستشفى جنين الحكومي في مسيرة جابت شوارع المدينة، فيما عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً عسكرياً، صباح اليوم، نجم عنه استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة وإصابات آخرين بينهم إصابات حرجة.والشهداء هم: صائب عصام محمود ازريقي (24 عاماً) من مدينة جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (26 عاماً)، وعبد الله مروان الغول، ووسيم أمجد جعص، والمسنة ماجدة عبيد من مخيم جنين، ومعتصم أبو الحسن من اليامون، ومحمد محمود صبح، والشقيقين محمد ونور سامي غنيم من برقين.وتم نقل جثامين الشهداء إلى برقين، واليامون، ومخيم جنين، لمواراتهم الثرى.