حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية ستُعلن عن سلسلة إجراءات وقرارات هامة

مساء اليوم عن سلسلة إجراءات وقرارات هامة.

وأعلن الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حداداً على شهداء جنين.





وكان (تلفزيون فلسطين)، قد أفاد بأن الرئيس عباس ترأس اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية، عقب الأحداث التي شهدها مخيم جنين، صباح اليوم الخميس.





وكان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أكد أن ما ارتكبه الاحتلال من جريمة في مخيم جنين لن يمر مرور الكرام.





وقال سلمي في حديث خاص لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الخميس، أن جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، مؤكداً أن الاحتلال سيدفع الثمن جراء هذه الجريمة.





ولفت إلى أن ما حدث بمثابة جريمة مكتملة الأركان من قبل الاحتلال تهدف لقتل الشعب الفلسطيني وقتل روح المقاومة في الضفة الغربية.





وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت تسعة شهداء بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.