هيئة الأسرى: إدارة السجون تُماطل بتحويل الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب لتلقي العلاج البيولوجي

رام الله - دنيا الوطنلا زالت إدارة سجون الاحتلال تُمعن بالمماطلة بتحويل الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب للبدء بتلقي العلاج البيولوجي، رغم حاجته الماسة له، حيث يقبع حالياً بمعتقل "النقب" بأوضاع صحية تستدعي الرعاية الطبية.وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا الصدد، تفاصيل ما يعانيه الأسير الحروب موضحة، أنه قبل حوالي تسعة شهور تبين إصابة الأسير بورم في ظهره وخضع حينها لعلاج بالليزر وأُجريت له بعد ذلك صورة أشعة، ليتبين انتشار للمرض في الحوض وأسفل الظهر والرجلين.وأضافت قبل حوالي عشرين يوماً جرى نقل الحروب إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وهناك قرر أطباء الاحتلال البدء بتلقي علاجي بيولوجي، لكن لغاية اللحظة تتعمد إدارة السجون التسويف بتحويله ونقله للبدء بهذا النوع من العلاج.وبينت الهيئة أن الأسير الحروب يعاني حالياً من آلام في الظهر والصدر وخدران باليد اليسرى، وأرق ودوخة مستمرة، لافتة بأن حالته الصحية كانت تدهورت عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم أسفل الصدر والإبط.وكان الأسير الحروب قد بدأ بمواجهة هذا المرض منذ حوالي سنتين، لكن إدارة معتقلات الاحتلال أهملت ما يعانيه الأسير من أوجاع، وماطلت بتشخيص وضعه بشكل سليم ودقيق، مما أدى إلى تفاقم وضعه بشكل تدريجي ووصولها لمرحلة مقلقة.يذكر بأن الأسير الحروب من قرية دير سامت إحدى قرى منطقة دورا بمحافظة الخليل، ويبلغ من العمر 48 عاماً، واعتقله جيش الاحتلال خلال عام 2010 وصدر بحقه حكماً بالسجن 25 عاماً، وهو أب لسبعة أبناء.