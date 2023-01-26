محافظ جنين لـ"استوديو الوطن": جرائم الاحتلال تهدف لانتزاع فلسطين من عقول أبناءها

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ محافظة جنين أكرم الرجوب، إن ما حدث في مخيم جنين صباح اليوم الخميس، هو عدوان وحشي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإرهاب يمارس بحق الشعب الفلسطيني وهذا أمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل.وأضاف الرجوب لبرنامج لـ "استوديو الوطن" أن الذي حصل اليوم هو اعتداء غير مسبوق، اقتحام لم يكن له مثيل خلال الاقتحامات الأخيرة على محافظة جنين".وتحدث عن تفاصيل ما جرى جنين بالقول “كان هناك حصار متكامل لمخيم جنين والقناصة منتشرون فوق العمارات حول المخيم وكان هناك جرافة قامت بتدمير السيارات والشوارع وجزء من بعض المباني وهناك مباني تم الاعتداء عليها وتم نسفها وهناك 9 شهداء وما يزيد عن 17 إصابة".وتابع "أن هذا الاعتداء يعبر عن سياسة الفاشية اليمينية المتطرفة التي تقودها دولة الاحتلال والتي لديها هدف استراتيجي وأولوية استراتيجية بالاعتداء والقتل والتدمير بهدف انتزاع فلسطين من عقول أبناها وتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين على أراضي الضفة الغربية".