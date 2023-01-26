الأردن: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين ومخيمها.واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، اليوم الخميس، حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي "تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنها".وقال، إن: "العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، مشيرا إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وجدوى العملية السلمية".وأكد المجالي على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية كافة وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية على أهمية إطلاق جهد حقيقي لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.