عاجل

  • "الصحة": إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الفخذ وصلت مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم

  • "الصحة": ثلاث إصابات وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله بينها إصابة حرجة بالرصاص الحي في الصدر

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: رئيس الأركان هرتسي هاليفي يوجه بزيادة التأهب واستمرار الإجراءات المضادة حسب الحاجة

مباشر | تسعة شهداء برصاص الاحتلال بمخيم جنين والإضراب يعم محافظات الضفة


عربي

"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها

"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أدت لاستشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

وحملت المنظمة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد امتداداً لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام "التعاون الإسلامي" على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمع مع وزير خارجية تشاد

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمع مع وزير خارجية تشاد

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الأوقاف&quot; تعلن موعد التسجيل لموسم الحج 2023 في غزة

"الأوقاف" تعلن موعد التسجيل لموسم الحج 2023 في غزة

أبو ظريفة يؤكد ضرورة وقف كل أشكال التعامل مع الاحتلال

أبو ظريفة يؤكد ضرورة وقف كل أشكال التعامل مع الاحتلال

هيئة الأسرى: إدارة السجون تُماطل بتحويل الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب لتلقي العلاج البيولوجي

هيئة الأسرى: إدارة السجون تُماطل بتحويل الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب لتلقي العلاج البيولوجي

&quot;التربية&quot; تناصر مدرسة خشم الكرم المهددة بالهدم وتفتتح روضة في يطا

"التربية" تناصر مدرسة خشم الكرم المهددة بالهدم وتفتتح روضة في يطا

الأردن: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية

الأردن: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية

طلبًا للغيث ونزول المطر.. &quot;أوقاف رفح&quot; تقيم صلاة الاستسقاء في مدرسة بئر السبع

طلبًا للغيث ونزول المطر.. "أوقاف رفح" تقيم صلاة الاستسقاء في مدرسة بئر السبع

(فدا): ما جرى ويجري في جنين ومخيمها مجزرة إسرائيلية حقيقية يجب محاكمة إسرائيل عليها

(فدا): ما جرى ويجري في جنين ومخيمها مجزرة إسرائيلية حقيقية يجب محاكمة إسرائيل عليها

&quot;العربية الفلسطينية&quot;: ارتكاب الاحتلال المجازر في جنين تصعيد خطير

"العربية الفلسطينية": ارتكاب الاحتلال المجازر في جنين تصعيد خطير

منوعات

تامر حسني يتهم مطربة أمريكية بسرقة لحن &quot;هدلعني&quot;

تامر حسني يتهم مطربة أمريكية بسرقة لحن "هدلعني"

وصفته بالخبيث.. صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم

وصفته بالخبيث.. صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم

محمد سعد يواجه أزمة بعد انسحاب مخرج &quot;الحاج إكسلانس&quot;

محمد سعد يواجه أزمة بعد انسحاب مخرج "الحاج إكسلانس"

محمد رمضان يستفز الجمهور بمسدس من ذهب

محمد رمضان يستفز الجمهور بمسدس من ذهب

فنانة مصرية تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة داخل الحمام

فنانة مصرية تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة داخل الحمام

كاريس بشار ترفض التصوير مع معجب بسبب فلتر!

كاريس بشار ترفض التصوير مع معجب بسبب فلتر!

أصالة تحذف تغريدة عن تويتر وتعلّق &quot;قصة بلا طعمة&quot;

أصالة تحذف تغريدة عن تويتر وتعلّق "قصة بلا طعمة"

بيكيه في أول ظهور رسمي مع حبيبته الجديدة

بيكيه في أول ظهور رسمي مع حبيبته الجديدة

فنانة سورية شهيرة: رصدت فساداً وسأقوم بخطوة لا تُحمد عقباها

فنانة سورية شهيرة: رصدت فساداً وسأقوم بخطوة لا تُحمد عقباها

&quot;سابني ومشي&quot;.. بهذه العبارة أعلنت مي فاروق خبر وفاة والدها

"سابني ومشي".. بهذه العبارة أعلنت مي فاروق خبر وفاة والدها

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها

"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي