"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها



وحملت المنظمة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد امتداداً لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أدت لاستشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.