مصدر لدنيا الوطن: الوسطاء يجرون اتصالات مع السلطة والفصائل لإعادة الهدوء بعد مجزرة جنين
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع، أن مصر والأمم المتحدة، بجانب قطر، يجرون اتصالات متواصلة مع الاحتلال، والسلطة الفلسطينية، والفصائل، لإعادة الهدوء بعد مجزرة جنين.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن السلطة الفلسطينية عبرت عن صدمتها لهذه الجريمة التي ارتكب في جنين، ودعت الوسطاء الى وقف مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في الضفة الغربية والقدس.
وأضاف المصدر: أن الأمم المتحدة ومصر تجريان اتصالات متواصلة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لعدم تصعيد الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع تلويح الفصائل الى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسيكون رداً مؤلماً.
وتابع المصدر، أن الفصائل الفلسطينية تبحث آلية الرد على مجزرة إسرائيل بحق الفلسطينيين في جنين، وأن الوسطاء ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات المقبلة، خاصة بعد ساعات من تشييع جثامين الشهداء في جنين.
وأعلن الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حداداً على شهداء جنين.
وكان (تلفزيون فلسطين)، قد أفاد بأن الرئيس عباس يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية، عقب الأحداث التي شهدها مخيم جنين، صباح اليوم الخميس.
وكان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أكد أن ما ارتكبه الاحتلال من جريمة في مخيم جنين لن يمر مرور الكرام.
وقال سلمي في حديث خاص لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الخميس، أن جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، مؤكداً أن الاحتلال سيدفع الثمن جراء هذه الجريمة.
ولفت إلى أن ما حدث بمثابة جريمة مكتملة الأركان من قبل الاحتلال تهدف لقتل الشعب الفلسطيني وقتل روح المقاومة في الضفة الغربية.
وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت تسعة شهداء بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.
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