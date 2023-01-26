"العربية الفلسطينية": ارتكاب الاحتلال المجازر في جنين تصعيد خطير





واعتبر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تصعيد الاحتلال ما هو إلا جزء من مسلسل الإرهاب المنظم الممارس على شعبنا وحلقة قذرة من حلقات الحكومة الجديدة التي يتزعمها نتنياهو ووزير أمنه المتطرف ايتمار بن غفير، فهي تتحمل كاملة المسؤولة عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا.



وأضافت الجبهة، أن هذه الجريمة التي سقط خلالها 9 شهداء من أبناء شعبنا تضاف الى سجل الاحتلال الأسود المليء بالجرائم والانتهاكات المتواصلة لكل ما هو فلسطيني، وهي جريمة لم تكن تحدث إلا بغطاء كامل من المستوى السياسي والأمني، في دلالة على السياسة الاجرامية الدموية التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة أمام مسمع ومرأى العالم الأصم دون محاسبة أو رادع من قانون أو أخلاق، موضحة أن ارتكاب المجازر بحق شعبنا تصعيد خطير لن يثني شعبنا ولن تكسر عزيمته الصلبة واصراره على مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد ما هو فلسطيني.





وأهابت بشعبنا الفلسطيني الى الانتفاض في وجه الاحتلال وممارساته وتعزيز حالة التضامن الشعبي وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة الاحتلال بكافة الوسائل، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني الذي قدم صباح اليوم 9 شهداء فداء لفلسطين قادر على التحدي والصمود أمام البلطجة الاحتلالية، ومستعد لبذل مزيد من التضحيات في سبيل تحقيق أهدافه الوطنية وثوابته والدفاع عن أرضه ومقدساته.



ودعت الجبهة، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مسلسل الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وحمايته من الارهاب المنظم الذي يمارس ضده يوميًا، وإلزام الاحتلال بكافة الاتفاقيات الدولية وكبح جماحه ومحاسبته على جرائمه المتواصلة ومخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة واحترام حقوق الانسان التي ينتهكها الاحتلال يومياً على مرأى ومسمع العالم.





وتوجهت بالعزاء لأهالي الشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية تراب أرض فلسطين والتحقوا في ركب العز والفخار وعيونهم تطوق إلى القدس درة تاج عروبتنا مدافعين عن كرامة أمتنا، مؤكدين ان كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا للدفاع حقوقنا الوطنية وأهدافنا الوطنية حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية الجريمة النكراء التي نفذها الاحتلال اليوم في جنين، مدججاً بأعتى الوسائل القتالية وارتكاب مجزرة دموية سقط فيها 9 أقمار من خيرة شبابنا المناضلين في جنين.