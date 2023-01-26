أبو الغيط: الصمت الدولي على العدوان الإسرائيلي في جنين يهدد بتفجير الأوضاع

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "الصمت الدولي على العدوان والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية على هذا النحو المشين الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها، يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة".وأدان أبو الغيط في بيان، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات.وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية بحالة "الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية واضحة في المعايير، وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا".وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبراً أن "حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدماً في ارتكاب المزيد من الجرائم، بقيادة هذه الحكومة المتطرفة".