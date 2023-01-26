عرنكي يوجه نداءً للجاليات لفضح مجزرة الاحتلال بجنين وحث المجتمع الدولي للتحرك العاجل

رام الله - دنيا الوطنوجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون المغتربين الدكتور فيصل عرنكي، نداء عاجل الى الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في العالم، لفضح ممارسات الاحتلال الاجرامية ومجزرته البشعة التي ارتكبها صباح اليوم في جنين ارتقى على أثرها تسعة شهداء وعشرات الإصابات.وطالب عرنكي الجاليات للعمل الحثيث لدى الأحزاب والمنظمات الدولية ، لإدانة دولة الاحتلال ومجازرها بحق أبناء شعبنا، وضرورة مطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات عملية رادعة للاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة.وشدد عرنكي على أن الصمت الدولي وعدم محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وافلاتها الدائم من العقاب يعتبر تشجيعا لها على كل ما تقوم به على الأرض، مشيرا الى أهمية ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية اذا أراد إحلال السلام وانهاء الصراع في المنطقة، مطالبا بضرورة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.