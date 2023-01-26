شاهر سعد يندد باقتحام مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنندَد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ورئيس الاتحاد العربي للنقابات بالاقتحام الهمجي والمروع الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي وسكان مخيم جنين والذي أسفر عن وقوع عشرة شهداء والعشرات من الجرحى المصابين .وتساءل سعد عن الصمت الدولي المريب وما يتضمنه من دعم للعدوان لعدم تنديده وإدانته كافة ممارسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية برئاسة بنيامين نتنياهو، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لتأمين الحماية الفعالة لشعبنا الأعزل ومساءلة إسرائيل عن جرائمها كافة وجلبها الى محكمة الجنايات الدولية.