حماس لـ "استوديو الوطن": الاحتلال ارتكب مجزرة بجنين ويترقب رد المقاومة

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جريمة الاحتلال في مخيم جنين صباح اليوم، مؤكدة أنها مجزرة حقيقة ارتكبتها الحكومة اليمينية الفاشية.وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في حديث لبرنامج "استوديو الوطن" إن "الشهداء الذين ارتقوا اليوم ومن بينهم سيدة مسنة يؤكد أن هذا الجيش هو جيش عديم الأخلاق وإرهابي نازي بامتياز وهو يطبق توجيهات الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل ".ولفت إلى أن "الفصائل الفلسطينية تتواصل مع بعضها البعض وفي حالة تشاور للقيام بأنشطة وفعليات إسنادية لأهلنا في الضفة وخاصة في مدينة جنين ردا على هذه الجريمة، وهناك فعليات ستقوم بها الفصائل الفلسطينية اليوم إسنادا لأهلنا في الضفة".وأضاف أن الاحتلال يترقب رد فعل المقاومة ويحسس رأسه في كل مره يرتكب فيها جريمة ضد شعبنا الفلسطيني وهذا سلوك الخائب الخائف، حين يرتكب جريمة بهذه الطريقة عليه أن يقلق دائما".وتابع قاسم "نحن أمام عدوان شامل وكبير على شعبنا الفلسطيني بكل أماكن تواجده وهناك هجوم على الأرض الفلسطينية بالمصادرة، وعلى الإنسان الفلسطيني بالقتل والاغتيال والاعتقال وهناك عدوان على المقدسات الإسلامية وأيضا المسيحية".وشدد أن "أمام هذا العدوان كنا أمام بطولة عظيمة قدمها شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة في جنين حيث كان التصدي الأسطوري للمقاومين".وبين أن "هناك بطولة سطرها شعبنا الفلسطيني، ويجب أن نثمن حالة الوحدة الميدانية التي تتحلى بها المقاومة في جنين بوقوف الجميع جنبا إلى جنب من كل أبناء شعبنا الفلسطيني وأيضا الالتفاف الشعبي الجماهيري حول المقاومة وهذا الالتفاف شكل حاضنة شعبية وهذه الحاضنة هي أحد أهم أسباب قوتها وقوة المقاومة".