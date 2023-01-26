فتح لـ "استوديو الوطن": المرحلة الآن باتت للمواجهة المفتوحة مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن ما جرى اليوم في مخيم جنين يمثل جريمة بشعة بكل معايير الفاشية التي تجسدها حكومة نتنياهو بن غفير المتطرفة.وقال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة (فتح) عبد الفتاح دولة في برنامج "استوديو الوطن" أن هذه الجريمة التي تأتي ضمن مسلسل جرائم الاحتلال لن تقود إلا لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف دولة "لا يمكن أن نصمت على هذه الجريمة والدم الفلسطيني ليس رخيصاً أمام الصمت الدولي وجرائم الاحتلال".ولفت أنه تم توجيه التعليمات لكافة أبناء حركة (فتح) للانخراط في الميادين مع كافة أبناء شعبنا للمواجهة والاشتباك مع الاحتلال.وتابع دولة حديثه "نقف أمام هذا الحدث بمسؤولية كبيرة تجاه شعبنا، المرحلة الان باتت مرحلة مواجهة مفتوحة مع الاحتلال ولا يمكن السكوت عليها وندعو الكل لتحمل المسؤولية لمواجهة هذه الجرائم ويجب أن تصل الرسالة من كل محافظات الوطن فلا يمكن للاحتلال أن يستفرد بجنين أو نابلس أو أي محافظة من محافظات الوطن ويجب على الكل النزول للوقوف في وجه هذه الجرائم".وشدد على أنه يجب على الدم الفلسطيني المسفوك اليوم في جنين أن يوحدنا وينهي حالة الانقسام، فما جرى اليوم يجب أن يكون موحداً لنا في وجه هذه الجرائم المستمرة.