الجهاد لـ"استوديو الوطن": ما حدث في جنين لن يمر مرور الكرام والاحتلال سيدفع الثمن

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن ما ارتكبه الاحتلال من جريمة في مخيم جنين لن يمر مرور الكرام.وقال سلمي في حديث خاص لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الخميس، أن جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، مؤكداً أن الاحتلال سيدفع الثمن جراء هذه الجريمة.ولفت إلى أن ما حدث بمثابة جريمة مكتملة الأركان من قبل الاحتلال تهدف لقتل الشعب الفلسطيني وقتل روح المقاومة في الضفة الغربية.وأكد أنه أما هذه الجريمة فإن المقاومة جاهزة ومستعدة لمواجهة مفتوحة وشاملة مع الاحتلال إذا لم يتوقف عن جرائمه بحق مواطنينا وأراضينا ومقدساتنا.يشار إلى أن عدوان الاحتلال على جنين نتج عنه استشهاد 9 مواطنين بينهم سيدة مسنة، بالإضافة لإصابة العشرات بينهم حالات بالغة الخطورة.