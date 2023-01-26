العاروري: الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ورد المقاومة لن يتأخر

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري إن "الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، ورد المقاومة لن يتأخر".وأكد العاروري في تصريح صحفي على أنّ "إرادة شعبنا أقوى من جرائم الاحتلال، وستبقى جنين والضفة بأهلها ومقاومتها عصية على الكسر، ولن يزيدها العدوان والاستهداف إلا قوة وإصرارًا على المواجهة".ودعا المقاومة "للرد على العدو، والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية وأراضينا المحتلة"، كما دعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.