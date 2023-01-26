غزة: لجنة المتابعة تعلن الحداد العام وتدعو للاحتشاد في كافة محافظات القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الحداد العام، اليوم الخميس، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى الاحتشاد في كافة محافظات القطاع، وذلك رداً على مجزرة جنين.وأدانت لجنة المتابعة في بيان صحفي، "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي والتى أدت لاستشهاد تسعة شهداء في مذبحة متعمدة تستهدف المواطن الفلسطيني دون سبب وحتى دون تبرير ودعت للحداد الوطني العام اليوم".وأكدت لجنة المتابعة أن "هذه الجريمة لن تمر دون رد مؤلم على الاحتلال، وأن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالتغول على شعبنا والاستفراد بمناطقنا الفلسطينية منطقة تلو الأخرى وأن شعبنا موحدا في مواجهة الاحتلال بكل قواه وفي كافة اماكن وجوده".وقالت: "إن مجزرة جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة والتي ذهب ضحيتها ٢٩ شهيدا خلال الأيام الأولى من هذا الشهر الأول من العام ٢٠٢٣ وهي تعبير عن استمرار جريمة القتل والاعدام الممنهج ضد أبناء شعبنا وزيادة وتيرته وتشكل وصمة عار على جبين الاحتلال وحلفاءه والصامتين عليه في العالم أجمع".وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب من جنود وقادة عسكريين ومسئولين سياسيين".وأهابت لجنة المتابعة بجماهير شعبنا في كافة محافظات قطاع غزة إلى "الاحتشاد الشعبي بعد صلاة المغرب اليوم في كافة المحافظات رفضاً الجريمة ودعما لأبناء شعبنا في جنين خاصة والضفة الغربية عامة".